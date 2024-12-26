Лавров: РФ понимает озабоченности Турции по безопасности на сирийской границе

Россия с пониманием относится к законным озабоченностям Турции относительно безопасности на границе с Сирией.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

«Мы понимаем законные озабоченности турецкого руководства, турецкого народа по поводу безопасности на границе с Сирией, где неоднократно уже случались инциденты, связанные с террористическими структурами, которые там устраивали беспорядки», - отметил он.

Источник: ТАСС