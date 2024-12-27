Армянский архиепископ анонсирует продолжение борьбы в 2025 году за смену власти в Армении

Лидер протестного «Священного движения» Армении архиепископ Баграт Галстанян объявил, что продолжит борьбу в 2025 году с прежними целями, заключающимися в смене власти в стране.

«И да, это произойдет с помощью уличной борьбы. Иного способа, варианта у нас попросту нет. Политическое решение будет достигнуто только таким способом», - сказал Галстанян.

При этом он не захотел называть дату возобновления политической борьбы, сказав лишь, что обязательно обо всем оповестит.

«Я смиренно приношу всем свои извинения за то, что нам на данном этапе так и не удалось реализовать план по свержению действующей в Армении власти», - сказал Галстанян. По его словам, это является «однозначной необходимостью».

Священник признал, что главными ошибками его движения стали нехватка времени на решение организационных вопросов, а также чрезмерная уверенность в тех или иных политических и неполитических деятелях.

«У нас была уверенность в ряде деятелей. Мы думали, что они тем или иным путем осуществят работы, которые приведут к определенному результату. Однако эти работы так и не были реализованы. При этом я не снимаю с себя ответственности. Первым и главным ответственным за все являюсь я сам», - сказал Галстанян.

Источник: News.am