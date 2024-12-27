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Премьер Грузии: Не думаю, что Зурабишвили станет обрекать себя на тюрьму

First News Media16:15 - Сегодня
Премьер Грузии: Не думаю, что Зурабишвили станет обрекать себя на тюрьму

Саломе Зурабишвили после инаугурации 29 декабря нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, вероятно, поступит разумно и не откажется покидать президентский дворец, так как это уголовно наказуемое преступление.

Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Зурабишвили утверждает, что пока она – единственный легитимный представитель власти. По ее словам, парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы, а президентские выборы 14 декабря – это пародия и провокация.

«Мы еще посмотрим, кто уйдет», – написала она в соцсети 9 декабря, а 13 декабря на брифинге в президентском дворце Орбелиани заявила: «Я здесь, и я буду здесь».

«Думаю, Саломе Зурабишвили будет действовать разумно. (…) Это не партийный офис. Это - резиденция президента Грузии. Соответственно, разыгрывание там такого же сценария означает совершение уголовного преступления», – сказал Кобахидзе журналистам.

Премьер также прокомментировал критику западных политиков, которая посыпалась в его адрес после его заявления 22 декабря: «Посмотрим, где она (Зурабишвили – ред.) продолжит жить – за решеткой или снаружи.

Думаю, ей хватит разумности не нарушать нормы Уголовного кодекса».

Одним из самых жестких критиков оказался глава Хельсинкской комиссии США, американский конгрессмен, республиканец Джо Уилсон. По его словам, новоизбранный президент США Дональд Трамп «очень ясно дал понять, какова его позиция по отношению к самопровозглашенным врагам Америки».

Уилсон отметил, что если основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили «29 декабря осуществит свой план по уничтожению грузинской демократии, ему следует ожидать ответа, которого он никогда не мог себе представить».

«Предупредить Саломе Зурабишвили и других соответствующих лиц – это наша обязанность. Это не только наше право, но и наша обязанность. Любые власти должны быть ориентированы не на репрессии, а на превенцию преступности», – сказал Кобахидзе.

По его словам, задача властей в данном случае заключается в том, чтобы упредить преступление.

«Мы, естественно, должны предупредить Саломе Зурабишвили. Согласитесь, будет очень нехорошая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение по исполнению наказаний», – заявил премьер Грузии.

При этом он не исключил, что подобное развитие событий может быть в интересах зарубежных «хозяев Зурабишвили».

«Возможно, хозяев Саломе Зурабишвили это устраивает, может, дадут такое задание, но это не будет красиво», – сказал Кобахидзе.

Он также оценил возможные последствия применения силы для освобождения президентского дворца Орбелиани от представителей прежней администрации.

«Это, конечно, не разрушит страну. Ничего особенного, просто это не будет красивой картиной. Исходя из этого, мы обязаны предупредить Саломе Зурабишвили, чтобы она не совершала преступления, и, соответственно, чтобы ей самой не пришлось участвовать в этой некрасивой картине», – сказал Кобахидзе.

Источник: Sputnik-Грузия

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