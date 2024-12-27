Король Иордании выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

"Ваше превосходительство.

С чувством глубокой печали восприняли известие о гибели большого количества людей в результате трагической катастрофы азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане.

От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вашему превосходительству, правительству, народу Азербайджана и семьям погибших.

Желаю скорейшего выздоровления раненым, молю Всемогущего Аллаха ниспослать терпения и утешения Вам и азербайджанскому народу в эти тяжелые дни", - говорится в послании.