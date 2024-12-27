Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси выразила соболезнования Сахибе Гафаровой в связи с авиакатастрофой

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова позвонила председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель Совета Республики от своего имени и от имени депутатов Совета выразила глубокие соболезнования председателю Милли Меджлиса, дружественному и братскому народу Азербайджана, семьям и родственникам погибших в катастрофе пассажирского самолета, принадлежавшего компании «Азербайджан Хава Йоллары» 25 декабря близ казахстанского города Актау во время выполнения рейса Баку-Грозный, и пожелала раненым скорейшего исцеления.

Сахиба Гафарова выразила благодарность за внимание и соболезнования.