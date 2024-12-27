Минэнерго Турции: проблема оборудования для АЭС «Аккую» решена

Проблема оборудования для первой турецкой АЭС «Аккую» решена.

Речи о повторном обращении к немецкой компании Siemens, которая не поставила произведенное для нее оборудование, не может быть, сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

Министр ранее сообщал, что оборудование для «Аккую», заказанное у Siemens еще до ввода санкций против РФ, так и не поступило на площадку АЭС. Он также назвал немецкую компанию ненадежным поставщиком в связи с нарушением контрактных обязательств.

«Заказ на это оборудование для Siemens был сделан российской компанией «Росатом» в 2020 году, деньги были заплачены, Siemens изготовила его и положила на свой склад. Оно не было поставлено, так как не было разрешения правительства Германии. Когда задержка составила 1,5 года, русские отказались от Siemens и заказали оборудование у Китая <...>. Оно прибыло, и начата его установка. Вернуться к Siemens отсюда более невозможно, эта страница в определенном смысле закрыта», - приводит высказывания министра газета Yeni Safak.

Вице-премьер России Александр Новак ранее сообщал, что Siemens нарушила обязательства по поставкам оборудования на строящуюся в Турции АЭС и переговоры с ней результатов не дали. В итоге, по его словам, все необходимые комплектующие были найдены в дружественных России странах, детали уже поставлены на объект.

АЭС «Аккую» - первая атомная электростанция в Турции, которую строит российская ГК «Росатом». Проект «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого составит 1 200 МВт. По условиям межправительственного соглашения, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году этот срок приходится на 2025 год.

Источник: ТАСС