Гюнай Мамедзаде в погоне за лидерством на чемпионате мира

В Нью-Йорке (США) стартовал чемпионат мира по рапиду и блицу.

Сначала шахматисты определят чемпиона по рапиду. Азербайджан представлен 15-ю шахматистами.

Шахрияр Мамедъяров, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы, Васиф Дурарбейли, Магомед Мурадлы, Вугар Расулов, Реад Самедов и Вугар Манафов выступают в мужском зачете, а женском турнире играют Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Зейнаб Мамедъярова и Тюркан Мамедъярова.

Пока лучший результат показывает лидер женских шахмат Гюнай Мамедзаде. После 4-х туров она набрала 3,5 очка и делит 2-6 места, отставая от лидера на пол-очка. У Гюльнар Мамедовой 3 очка и она идет 22-й.

В мужском зачете лучший результат среди азербайджанских шахматистов пока у Шахрияра Мамедъярова. Набрав 3,5 очка после 5-ти туров, он идет 17-м. Столько очков набрал и Васиф Дурарбейли, но по дополнительным показателям он идет 24-м.

В мужском турнире шахматисты сыграют 13 туров, а в женском – 11. После этого начнется чемпионат мира по блицу. Общий призовой фонд турнира составляет 1 428 500 долларов.