Минтранс Казахстана: Информация о взрыве баллона в самолете AZAL поступила от российской стороны - ОБНОВЛЕНО

Информация о взрыве кислородного баллона поступила руководителю полетов вышки Актау от руководителя полетов «Ростов».

Об этом говорится в уточнении слов, высказанных на брифинге министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым.

«Информация о взрыве кислородного баллона на воздушном судне AZAL поступила от руководителя полетов Ростова в 10.53.

Так, руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросил реанимацию по прибытию. Исходя из данной информации оперативно были оповещены все спасательные службы», - говорится в уточнении Минтранса Казахстана.

10:56

В аэропорту Актау перед крушением узнали, что на борту самолета компании Azerbaijan Airlines взорвался баллон с кислородом.

Об этом на брифинге сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

По его словам, диспетчеры в республике получили информацию о том, что на борту самолета взорвался баллон с кислородом. «В 10:53 руководитель полетов «Ростов» сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки «Актау» о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытии. Незамедлительно руководитель полета «Казаэронавигации» оповестил все аварийные службы - это пожарная команда и медицинский персонал - о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау», - сказал он.

Карабаев также отметил, что после падения экстренные службы приступили к эвакуации пострадавших пассажиров. «На сегодняшний день ведется расследование специальной комиссией. <...> В качестве экспертов привлечены авиационные эксперты страны вылета - Азербайджана, специалисты авиационных властей страны-производителя [самолета] - это Бразилия, также самого производителя, то есть компании Embraer, а также страны - места назначения полета, то есть Российской Федерации», - сказал министр.

Источник: ТАСС