В России гражданин США получил 15 лет за шпионаж

Гражданин США Евгений (Джин) Спектор, осужденный Мосгорсудом на 15 лет лишения свободы, собирал для Пентагона данные для создания системы генетического скрининга жителей РФ.

Он признан виновным в шпионаже.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В сообщении говорится, что Мосгорсуд признал виновным Спектора в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Американец, согласно тексту сообщения ЦОС, действовал «в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации». Он собрал и передал заграницу сведения «по биотехнологической и биомедицинской тематикам», в частности, составляющие гостайну. В последствии эти данные должны были использоваться для создания в США «системы высокоскоростного генетического скрининга» россиян.

Источник: ТАСС