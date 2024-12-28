Гендиректора ЮНЕСКО почтил память погибших в результате крушения самолета AZAL

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Фирмин Эдуард Матоко посетил Постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО и отдал дань памяти жертвам катастрофы самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", потерпевшего крушение рядом с городом Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, Ф.Матоко встретился с Постоянным представителем Азербайджана при ЮНЕСКО Эльманом Абдуллаевым.

Он выразил соболезнования от имени международной организации и написал свои соболезнования в книге соболезнований.