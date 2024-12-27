Qazaq Air прекращает рейсы в Екатеринбург по соображениям безопасности

Авиакомпания Qazaq Air вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана - Екатеринбург в период с 28 декабря 2024-го по 27 января 2025 года, говорится в сообщении.

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков Qazaq Air. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков», - сообщили в компании.

Пассажирам отмененных рейсов будет обеспечен возврат полной стоимости авиабилетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы авиакомпании.

Источник: Казинформ