«Концы в воду»: Сергей Ауслендер о попытках спрятать следы своего удара по самолету AZAL

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер считает, что, направив в Актау терпящий бедствие вследствие удара российского ПВО самолет AZAL и не предоставив ему возможности совершить посадку в близлежащих аэропортах на Кавказе, Россия рассчитывала на то, что борт рухнет в море и установить причину его крушения будет невозможно.

«Самолет терпит бедствие рядом с городом Грозный. В Грозном есть аэропорт, куда, по логике, надо сажать терпящий бедствие лайнер. Предположим, по какой-то причине Грозный принять борт не может. Хотя полоса свободна, погода нормальная, но предположим. Тогда логично отправить терпящий бедствие борт в ближайший аэропорт, это – Нальчик. Еще есть Владикавказ и Махачкала. Но его отправляют в Актау, в другую страну, через море. Хотя Махачкала как раз почти по дороге, но втрое ближе. Зачем? Ответ же на поверхности: чтобы концы в воду. Чего тут непонятного?» - сказал Ауслендер.