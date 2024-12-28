Песков о крушении лайнера AZAL: Ждем результатов расследования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Вашингтона по крушению азербайджанского самолета вблизи казахстанского города Актау.

«Мы видели эти высказывания. В данном случае хочу вам напомнить вчерашние заявления Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолете. Эта готовность России была заявлена. Ждем результатов расследования. И, конечно, здесь неуместно что-то об этом говорить со стороны администрации президента. В данном случае прошу вас ориентироваться на заявления Ядрова», - сказал Песков на брифинге, передает ТАСС.

В США видят некоторые ранние признаки, которые указывают на вероятность того, что самолет азербайджанской авиакомпании AZAL был поражен российской системой ПВО. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов в пятницу, 27 декабря.

Кирби отказался вдаваться в подробности, сославшись на продолжающееся расследование. На вопрос, есть ли у США разведданные, которые помогли прийти к такому выводу, или в Вашингтоне просто полагаются на предположения экспертов, основанные на визуальных оценках крушения, Кирби ответил «да», но отказался предоставить дополнительную информацию.

Ранее в пятницу о крушении самолета в результате воздействия оружия заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. По его словам, обломки самолета на земле и показания свидетелей позволяют говорить о внешнем воздействии.

«Каким оружием было сделано это вмешательство, установит следствие», - сказал министр.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 38 погибли, 29 выжили.