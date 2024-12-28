Михай Попшой: Молдова остается рядом с Азербайджаном в это время траура и выражает свою полную солидарность

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой 27 декабря посетил посольство Азербайджана, чтобы оставить запись в Книге соболезнований, открытой в память о жертвах авиакатастрофы в Казахстане 25 декабря 2024 года.

Он отметил, что Республика Молдова остается рядом с Азербайджаном в это время траура, выразив свою солидарность.

«В эти минуты огромной боли я выражаю соболезнования семьям погибших и всему народу Азербайджана. Желаю скорейшего и полного выздоровления тем, кто пострадал в этой трагической аварии. Республика Молдова остается рядом с Азербайджаном в это время траура и выражает свою полную солидарность», - написал министр в Книге соболезнований.

Свои соболезнования также выразили председатель парламентского комитета по внешней политике и европейской интеграции Ина Кошеру, глава парламентской группы дружбы Молдова-Азербайджан Виталий Жакот и депутат Виталий Гаврук.

Источник: АЗЕРТАДЖ