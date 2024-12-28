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МИД: Азербайджан в 2024 году провел делимитацию и демаркацию границы с Арменией на участке протяженностью до 13 км

First News Media17:04 - Сегодня
МИД: Азербайджан в 2024 году провел делимитацию и демаркацию границы с Арменией на участке протяженностью до 13 км

Проведена делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией на участке протяженностью до 13 километров.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в отчете Министерства иностранных дел (МИД) об итогах 2024 года.

В результате двусторонних переговоров между сторонами был достигнут значительный прогресс по тексту соглашения, отмечает ведомство.

«Количество открытых вопросов в тексте соглашения существенно сократилось. В течение года достигнуты положительные результаты в области делимитации и демаркации границ. Согласно договоренности комиссий по делимитации границ Азербайджана и Армении, возглавляемых заместителями премьер-министров двух стран, проведена делимитация и демаркация участка государственной границы протяженностью до 13 км, что обеспечило возвращение под суверенный контроль Азербайджана сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы, находившихся под оккупацией Армении», - подчеркивает МИД.

Эти договоренности являются важными событиями, так как стали первым результатом, фиксирующим возвращение Азербайджану оккупированных Арменией территорий посредством двусторонних переговоров, а также делимитацию и демаркацию части государственной границы между двумя странами, отмечает МИД.

«Также серьезным достижением стало согласование положений соответствующих комиссий с обеих сторон. Это имеет важное значение для регулирования совместной работы комиссий на следующем этапе и дальнейшего продвижения процесса», — говорится в отчете.

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