Начинается суд над военным преступником Рубеном Варданяном

В Главном следственном управлении Службы госбезопасности проведено расследование уголовного дела в отношении военного преступника, одного из лидеров действовавших в Карабахе армянских сепаратистов Рубена Варданяна по фактам терроризма, финансирования терроризма, преступлений против мира и человечности, против Азербайджана и его народа, военных и многих других преступлений.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместной информации Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Бывший гражданин РФ, ныне Армении Рубен Варданян, являвшийся учредителем и главой созданной в России компании «Тройка диалог», членом совета директоров ОАО КамАЗ, независимым директором Группы компаний «Волга-Днепр», 25 сентября 2023 года был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 214-1, 279.3 и 318.1 УК Азербайджана и объявлен в розыск, после чего 27 сентября того же года был задержан и передан следствию, тогда же ему были предъявлены обвинения.

На основании собранных веских доказательств Р.Варданян обвиняется в участии в создании и организации деятельности так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» и незаконных вооруженных формирований, созданных на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, по статьям 100 («Планирование и ведение агрессивной войны»), 107 («Депортация или принудительное перемещение населения»), 109 («Преследование»), 112 («Лишение свободы, противоречащее нормам международного права»), 113 («Пытки»), 114 («Наемничество»), 115 («Нарушение законов и обычаев войны»), 116 («Нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта»), 214 («Терроризм»), 214 -1 («Финансирование терроризма») УК АР.

Также ему предъявлены итоговые обвинения по статьям 218 («Создание преступного сообщества (организации)»), 228 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение и перевозка оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств»), 270-1 («Действия, угрожающие авиационной безопасности»), 278 («Насильственный захват власти и ее удержание, изменение конституционного устройства государства насильственным путем»), 279 («Создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством»), 318 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики») и другим статьям.

В ходе следствия обвиняемый обеспечен правом на защиту, использование известного ему языка и другими процессуальными правами. Обвиняемому были предоставлены адвокаты по его выбору. Представленные им и его адвокатами ходатайства были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и приняты соответствующие решения.

Обвиняемый Рубен Варданян и другие участники уголовного процесса были проинформированы об окончании предварительного следствия, ознакомлены со всеми материалами уголовного дела, включая вещественные доказательства, документы, заключения экспертов и др.

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено генпрокурором Азербайджана 28 декабря 2024 года и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.