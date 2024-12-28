Пашинян поддерживает идею переименования учебника «Армянской истории» в «Историю Армении»

Армянский премьер Никол Пашинян поддерживает идею переименования учебника «Армянской истории» для 7-го класса в «Историю Армении».

«Прочитал новый учебник «Армянской истории» для семиклассников, как обещал еще в апреле. Конечно, я не эксперт по истории и не буду вдаваться в детали, но в целом считаю учебник удавшимся в том смысле, что он приглашает детей проявлять критический подход к историческим событиям, чего в наших реалиях катастрофически не хватает. Дети могут в игровой форме оценивать события и воспринимать их», - заявил премьер в соцсетях.

Он добавил, что по завершении чтения учебника утвердился в мысли, что данный предмет должен называться «История Армении», в связи с чем правительство уже приняло решение.

«Роль названия существенна ... в плане максимального соответствия государственным интересам Республики Армения», - заявил Пашинян.

Ранее ряд экспертов подверг критике новый учебник армянской истории для 7-го класса. В частности, их возмутило, что в учебнике «Арцах» (Карабах – ред.) отмечен в границах Азербайджана.

Армянская апостольская церковь (ААЦ) потребовала изъять из школьной программы данный учебник.

Источник: Новости-Армения