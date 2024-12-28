Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок нужно чаще молчать на фоне заявления МИД ФРГ о беззащитности страны в случае применения против нее ракеты «Орешник».

Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выразил ирландский журналист Чей Боуз.

«Может, теперь Бербок замолчит?» — отметил он.

27 декабря немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ писала, что Германия практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности «Орешник».

Как сообщало издание, после того как ВС РФ ударили «Орешником» по оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске 21 ноября, МИД ФРГ поручил военным экспертам из вооруженных сил Германии провести анализ готовности страны к теоретической атаке с применением данной системы вооружения по немецким целям.

Источник: ТАСС