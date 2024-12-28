Аэропорт Казани не принимает и не отправляет самолеты с 6 утра

В международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая с 6:00 введены временные ограничения на работу.

Это решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В результате аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

Экипажи, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее такие ограничения вводились после атаки беспилотников на Казань: восемь прилетов, и в столице Татарстана разбирались с последствиями атаки БПЛА. Ущерб причинен четырем жилым домам.

Источник: «Вечерняя Казань»