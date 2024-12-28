Аэропорт Казани не принимает и не отправляет самолеты с 6 утра
В международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая с 6:00 введены временные ограничения на работу.
Это решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В результате аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.
Экипажи, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее такие ограничения вводились после атаки беспилотников на Казань: восемь прилетов, и в столице Татарстана разбирались с последствиями атаки БПЛА. Ущерб причинен четырем жилым домам.
Источник: «Вечерняя Казань»
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