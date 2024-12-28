СМИ: Армения не намерена возвращать в Беларусь своего посла

Армения не намерена возвращать в Беларусь своего посла Размика Хумаряна

Об этом Sputnik-Армения сообщили источники.

Хумарян был вызван в Армению для консультаций еще в июне 2024 г. После этого он в Беларусь не возвращался.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко устроили перепалку на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Отношения между Иреваном и Минском в последнее время существенно охладели. Напряженность между официальными лицами двух стран возникла после озвученных президентом Беларуси оценок итогов Карабахской войны.

Пашинян позже запретил чиновникам ездить в Беларусь, «пока президентом там остается Александр Лукашенко». Внешнеполитические ведомства двух стран в июне даже обменялись нотами. В августе, после очередного высказывания Лукашенко, здание белорусского посольства в Иреване забросали помидорами и картошкой.