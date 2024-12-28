США и Британия готовят террористические атаки на базы РФ в Сирии, утверждает СВР

Американские и британские спецслужбы готовят планы по проведению серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии.

Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии, роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ, освобожденным «новыми властями» из тюрем в последнее время», - подчеркнули в СВР.

Источник: ТАСС