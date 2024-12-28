Канада попытается отговорить Трампа

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр финансов страны Доминик Леблан провели переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа во Флориде с целью уговорить его не вводить высокие пошлины на ввоз канадских товаров в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает местный телеканал CBC.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли и министр финансов Доминик Леблан вылетели во Флориду, чтобы проинформировать команду по переходу президента… что угроза Трампа ввести высокие пошлины на весь канадский экспорт в США нанесет ущерб экономике обеих стран», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в прошлом месяце Трамп пригрозил ввести 25-процентную пошлину на все товары, ввозимые в США из Канады и Мексики, начиная с 20 января — дня его инаугурации — если эти страны не прекратят поток наркотиков и мигрантов через свои границы.

До этого канадское издание Globe and Mail писало, что Канада может ввести пошлины на поставки нефти и урана, если избранный президент США введет 25-процентные тарифы на товары из этой страны.

Источник: Газета.ру