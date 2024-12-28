Погибший в авиакатастрофе Мухаммедали Еганов похоронен в Баку – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В столице Азербайджана прошли похороны 13-летнего Мухаммедали Еганова, погибшего в результате крушения самолета авиакомпании AZAL, произошедшего вблизи Актау.

М.Еганов был похоронен на Татарском кладбище в поселке Сураханы.

Отметим, что Мухаммедали Еганов был учеником 8-го класса средней школы №27 города Баку, он выступал за футбольный клуб «Гянджлик» в Баку.

Allah rəhmət eləsin!

11:58

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и потерпел крушение.

Авиакатастрофа оборвала жизнь 13-летнего ученика 8-го класса средней школы №27 города Баку Мухаммедали Еганова, церемония прощания с которым в данный момент проходит в столице.

Отметим, что М.Еганов выступал за футбольный клуб «Гянджлик» в Баку.

Allah rəhmət eləsin!