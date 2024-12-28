Международная организация гражданской авиации (ИКАО) готова направить своего эксперта для расследования обстоятельств крушения под Актау самолета Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение компании.

В своем заявлении ИКАО напомнила о приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции), а также призывает государства-члены оказывать полное содействие в проведении всестороннего и независимого расследования.

«Международные стандарты гражданской авиации предусматривают проведение независимого расследования с приглашением всех затронутых государств. Расследователи обязаны собрать всю релевантную информацию о происшествии и представить отчет о фактах, а также выявить возможные факторы безопасности или угрозы, которые могли привести к этой трагедии. Кроме того, они призваны рекомендовать соответствующие меры по улучшению безопасности на основе своих выводов.

В интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации ИКАО готова оказать поддержку расследованию, направив эксперта ИКАО в качестве наблюдателя в международную команду расследователей», - говорится в сообщении.

Также организация призвала все заинтересованные государства и поставщиков услуг сохранить всю важную информацию и записи, а также оказывать полное содействие в ходе расследования.

«Право на участие в расследовании имеют государства, связанные с оператором, регистрацией воздушного судна, его проектированием и производством (включая двигатели), а также государства, граждане которых погибли или получили серьезные травмы.

Согласно приложению 13, расследование должно быть направлено исключительно на предотвращение будущих аварий и инцидентов путем сбора и анализа данных и информации по безопасности. Приложение 13 предписывает подготовку предварительного отчета в течение 30 дней после аварии, а итоговый отчет должен быть опубликован в течение 12 месяцев. Роль ИКАО в поддержке расследования обеспечит его тщательность и учет всех возможных факторов, способствовавших этой катастрофе, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем», - добавили в организации.