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Новые власти Сирии пообещали реструктуризировать спецслужбы

First News Media13:55 - Сегодня
Новые власти Сирии пообещали реструктуризировать спецслужбы

Органы безопасности и спецслужбы Сирии будут преобразованы так, чтобы они служили подлинным интересам государства и народа.

Об этом, как передало агентство SANA, заявил в Дамаске новый глава Службы общей разведки Анас Хасан Хаттаб, который был назначен на свой пост 26 декабря.

«При прежнем режиме силовые структуры были разнообразны и многочисленны, но все они использовались для репрессий и подавления свободы граждан», - указал Хаттаб. По его словам, «подразделения аппарата безопасности будут реструктуризированы после роспуска таким образом, чтобы соответствовать чаяниям сирийского народа, который сильно страдал от преследований».

По информации агентства, сирийские власти предоставили возможность сторонникам бывшего режима в Алеппо, Латакии, Хаме, Хомсе и Тартусе добровольно сдать имеющееся у них на руках оружие и пройти проверку в правоохранительных органах. В этих городах проводятся операции по ликвидации подпольных групп сопротивления, задержаны несколько бывших офицеров, занимавших руководящие посты в силовых структурах.

Источник: ТАСС

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