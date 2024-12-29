В Норвегии пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет KLM Royal Dutch Airlines, который вылетел из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку сразу после взлета и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Об этом сообщает норвежская радиовещательная корпорация NRK.

По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ гидравлической системы.

На борту находились 182 человека, никто из них не пострадал.

После обнаружения неисправности пилоты приняли решение посадить самолет в аэропорту Сандефьорд, который находится в 110 километрах к югу от Осло. При приземлении воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и остановилось на траве.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан 29 декабря в 3:07 мск. Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. По предварительным данным, выжили только три человека, которые находились в хвосте воздушного судна во время ЧП. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Источник: Газета.ру