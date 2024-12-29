В Сирии высказались о сроке организации выборов
На организацию выборов в Сирии может уйти четыре года.
Об этом заявил представитель новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) в интервью Al Arabiya.
«Любые надлежащие выборы потребуют проведения всеобъемлющей переписи населения, что потребует времени», — отметил он.
Ранее сообщалось, что новые сирийские власти усилили кампанию по поимке и аресту причастных к режиму сложившего с себя президентские полномочия Башара Асада.
Источник: Газета.ру
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