В Сирии высказались о сроке организации выборов

На организацию выборов в Сирии может уйти четыре года.

Об этом заявил представитель новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) в интервью Al Arabiya.

«Любые надлежащие выборы потребуют проведения всеобъемлющей переписи населения, что потребует времени», — отметил он.

Ранее сообщалось, что новые сирийские власти усилили кампанию по поимке и аресту причастных к режиму сложившего с себя президентские полномочия Башара Асада.

Источник: Газета.ру