Грузинская полиция приступила к задержанию участников акции протеста у парламента
Ситуация у здания парламента Грузии накалилась, там произошли стычки между полицией и участниками акции, выступающих против «назначения» президентом Михаила Кавелашвили.
Силовики, начав задержания, открыли автомобильное движение на проспекте Руставели.
Перед этим полиция призвала участников митинга перейти на тротуар и не ограничивать движение.
В ходе столкновений один человек получил ранения, ему оказывается помощь.
Митинг продолжается за пределами проезжей части.
Источник: «Эхо Кавказа»
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