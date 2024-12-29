Грузинская полиция приступила к задержанию участников акции протеста у парламента

Ситуация у здания парламента Грузии накалилась, там произошли стычки между полицией и участниками акции, выступающих против «назначения» президентом Михаила Кавелашвили.

Силовики, начав задержания, открыли автомобильное движение на проспекте Руставели.

Перед этим полиция призвала участников митинга перейти на тротуар и не ограничивать движение.

В ходе столкновений один человек получил ранения, ему оказывается помощь.

Митинг продолжается за пределами проезжей части.

Источник: «Эхо Кавказа»