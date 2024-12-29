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Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов, связанных с причинами авиакатастрофы

First News Media15:03 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов, связанных с причинами авиакатастрофы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению раскрыл ряд причин, связанных с крушением самолета AZAL вблизи Актау.

«Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету», - отметил глава государства.

Президент также сказал, что в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

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