 Президент: Признать свою вину, своевременно принести извинения дружественной стране Азербайджану - это меры, которые должны были быть приняты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент: Признать свою вину, своевременно принести извинения дружественной стране Азербайджану - это меры, которые должны были быть приняты

First News Media15:05 - Сегодня
Президент: Признать свою вину, своевременно принести извинения дружественной стране Азербайджану - это меры, которые должны были быть приняты

Тот факт, что фюзеляж (самолета, потерпевшего крушение, - ред.) весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

Глава государства с сожалением отметил, что некоторые круги России предпочли придерживаться этой версии: «Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести».

Подчеркнув, что, конечно, наш самолет был сбит не специально, Президент сказал, что признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности – все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий, сказал глава государства.

Поделиться:
847

Актуально

Xроника

Погибшим членам экипажа разбившегося самолета AZAL присвоено звание Национального ...

Политика

Президент утвердил повышение штрафов за жестокое обращение с животными

Политика

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Политика

Путин и Алиев провели телефонный разговор - ОБНОВЛЕНО

Политика

Президент утвердил повышение штрафов за жестокое обращение с животными

Турецкие СМИ широко осветили заявления Президента Ильхама Алиева в связи с обстрелом самолета AZAL - ФОТО

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Путин и Алиев провели телефонный разговор - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев: Авиакатастрофа должна быть тщательно расследована

В правила о временном пребывании граждан РФ в Азербайджане будут внесены изменения

Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Newsweek о героизме пилотов AZAL: То, чего они добились, - не что иное, как чудо

Последние новости

В Южной Корее объявили недельный траур из-за авиакатастрофы

Сегодня, 18:35

Президент утвердил повышение штрафов за жестокое обращение с животными

Сегодня, 18:20

Похоронены погибшие в авиакатастрофе жители Балакен и Загатала - ФОТО

Сегодня, 18:15

Турецкие СМИ широко осветили заявления Президента Ильхама Алиева в связи с обстрелом самолета AZAL - ФОТО

Сегодня, 18:10

Погибшим членам экипажа разбившегося самолета AZAL присвоено звание Национального героя Азербайджана

Сегодня, 18:00

Похоронен житель города Сумгайыт, погибший в авиакатастрофе

Сегодня, 17:55

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Сегодня, 17:50

«Azərlotereya» участвует в «Зимней сказке» в Ханкенди

Сегодня, 17:45

Глава пришедшей к власти в Сирии «Хайят Тахрир аш-Шам» заявил о планах распустить группировку

Сегодня, 17:40

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку

Сегодня, 17:35

В Египте на курорте акула напала на туристов - один из них погиб

Сегодня, 17:25

Путин и Алиев провели телефонный разговор - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:05

В этот день в Баку ожидается дождь, а в горах снег

Сегодня, 16:50

Предан земле 22-летний житель Гусара, погибший в авиакатастрофе - ФОТО

Сегодня, 16:40

Власти Южной Кореи подтвердили смерть 179 человек в авиакатастрофе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:35

В Азербайджане утвердили правила, касающиеся госрезервов

Сегодня, 16:20

В Товузе столкнулись легковые автомобили, есть погибший и раненые

Сегодня, 16:00

Президент Азербайджана: Мы открыто изложили российской стороне свои требования

Сегодня, 15:45

Тина Ноулз поделилась кадрами крушения самолета AZAL: «Невероятная сила молитвы» - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Президент Ильхам Алиев: Пилоты и весь экипаж проявили большой героизм

Сегодня, 15:20
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23