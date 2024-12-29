Президент: Признать свою вину, своевременно принести извинения дружественной стране Азербайджану - это меры, которые должны были быть приняты

Тот факт, что фюзеляж (самолета, потерпевшего крушение, - ред.) весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

Глава государства с сожалением отметил, что некоторые круги России предпочли придерживаться этой версии: «Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести».

Подчеркнув, что, конечно, наш самолет был сбит не специально, Президент сказал, что признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности – все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий, сказал глава государства.