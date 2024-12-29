Президент Азербайджана раскрыл остающиеся вопросы, связанные с авиакатастрофой

Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению раскрыл остающиеся вопросы, связанные с причинами крушения самолета AZAL вблизи Актау.

«Повторяю, после того, как черные ящики будут открыты и когда мы получим более детальную информацию, всплывут все подробности и прояснятся многие моменты, которые сегодня пока вызывают вопросы. К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом? Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае – это и абсурд, и глупость».