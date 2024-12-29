Глава пришедшей к власти в Сирии «Хайят Тахрир аш-Шам» заявил о планах распустить группировку

Лидер пришедшей к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмад аш-Шараа сообщил, что объявит о роспуске группировки во время конференции по национальному диалогу.

В то же время проведение законных выборов в стране может занять до четырех лет, рассказал глава группировки в разговоре с телеканалом Al-Arabiya.

Ахмад аш-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани) объяснил, что перед проведением выборов понадобится провести всеобщую перепись населения. Разработка новой конституции, по его словам, займет до трех лет. В то же время глава нового правительства Сирии пообещал, что жители страны начнут видеть положительные изменения в государственной сфере в течение года.

Аш-Шараа также выразил надежду, что у Сирии получится сохранить контакты с Россией. Он заявил, что у Дамаска есть «стратегические интересы» со «второй по могуществу страной в мире».

«Мы не хотим, чтобы Россия покидала Сирию таким образом, чтобы это подорвало ее отношения со страной», — сказал он.

Источник: «Коммерсант»