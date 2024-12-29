Турецкие СМИ широко осветили заявления Президента Ильхама Алиева в связи с обстрелом самолета AZAL - ФОТО

Масс-медиа Турции широко осветили интервью Президента Ильхама Алиева Азербайджанскому телевидению, в котором глава государства изложил позицию официального Баку в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, медиа братской страны привлекли внимание к требованиям в адрес российской стороны, озвученным главой азербайджанского государства в связи трагедией, унесшей жизни 38 человек.

Телеканалы, газеты и новостные порталы вывели в заголовки требования по привлечению к уголовной ответственности всех причастных к обстрелу гражданского самолета, а также выплате компенсации пострадавшим пассажирами и членам экипажа.

Подчеркивается, что причиной крушения самолета авиакомпании AZAL является получение повреждений извне на территории России.

Цитируются слова главы азербайджанского государства о том, что российская сторона пыталась «замять вопрос».