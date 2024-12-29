В парламенте Канады ответили Трампу: «Отвалите!»

Канадский законодатель посоветовал избранному президенту США Дональду Трампу «отвалить» после «безумного» рождественского послания Трампа, пишет HuffPost.

«Дорогой Дональд, спасибо, что включили нас в свое безумное рождественское послание, - написал в соцсетях Чарли Ангус, член парламента от Новой демократической партии левого толка. - Быть канадцем означает бесплатное медицинское обслуживание и ограничение доступа к штурмовому оружию. В вашем 51-м штате в наших детей стреляли бы в школе, а руководителей компаний расстреливали бы за отказ в медицинском обслуживании. Так что - нет. А теперь отвалите. Ваш северный сосед».

Ранее Трамп насмешливо назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором» и порассуждал о том, какой была бы жизнь в Канаде, если бы она стала «нашим 51-м штатом».

Источник: РБК