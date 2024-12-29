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Немецкие СМИ широко осветили мнения Президента Ильхама Алиева по поводу авиакатастрофы - ФОТО

First News Media22:30 - Сегодня
Немецкие СМИ широко осветили мнения Президента Ильхама Алиева по поводу авиакатастрофы - ФОТО

Ряд ведущих медиаструктур Германии широко осветили точку зрения Президента Ильхама Алиева о причинах авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в новостях, опубликованных в газетах Bild, Spiegel, Zeit, Tagesspiegel, на телеканалах Deutsche Welle, Welt, Tagesschau, отмечаются мнения главы нашего государства о том, что пассажирский самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы во время его нахождения на территории России, говорится, что хвостовая часть получила серьезные повреждения в результате наземного огня. Также особо были подчеркнуты заявления Президента Ильхама Алиева о том, что в течение первых трех дней от России по поводу авиакатастрофы мы не слышали ничего, кроме бредовых версий. Тем самым, российская сторона пыталась скрыть истинную причину авиакатастрофы.

В новостях отмечены высказывания главы нашего государства: «Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что официальные структуры России выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона.

То есть, это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести».

В сообщениях масс-медиа подчеркнуто, что Президент Азербайджана отметил: «Конечно, наш самолет был сбит случайно. Разумеется, здесь не может быть и речи о каком-то преднамеренном террористическом акте.

Поэтому признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности - все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять.

В материалах нашли отражение слова Президента Азербайджана, что «наш самолет был сбит случайно, но российская сторона должна признать свою вину, виновные - наказаны и выплачена компенсация».

Отметим, что в новостях напомнили, что 28 декабря Президент России Владимир Путин принес извинения за произошедшую авиакатастрофу во время телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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