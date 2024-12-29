МИД АР: Информации о гражданах Азербайджана среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее, нет

В МИД не поступало информации о гражданах Азербайджана среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее.

Об этом сообщил 1news.az руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, что пассажирский самолет Jeju Air с 181 человеком на борту разбился при посадке в международном аэропорту Муана в Южной Корее в воскресенье утром, в результате чего погибли все пассажиры и экипаж, кроме двух спасенных.

Как уже сообщалось ранее, авария произошла из-за неисправности шасси, вероятно, вызванной столкновением с птицей. Самолет не смог снизить скорость и столкнулся с сооружениями аэропорта, что привело к фатальной аварии. Расследования и спасательные работы продолжаются, поскольку власти работают над определением точной причины трагедии.