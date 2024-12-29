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В Канаде загорелся самолет, ударившись крылом о ВПП - ВИДЕО

First News Media10:45 - Сегодня
В Канаде загорелся самолет, ударившись крылом о ВПП - ВИДЕО

В аэропорту Галифакса, Канада, произошла аварийная посадка самолета авиакомпании Air Canada.

Рейс AC 2259, который выполняла авиакомпания PAL Airlines, приземлился со сломанным шасси около 21:30 по местному времени. Инцидент привел к временному закрытию аэропорта.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно данным, во время посадки крыло самолета зацепило взлетно-посадочную полосу, что вызвало возгорание. Информации о жертвах не поступало. Все находившиеся на борту люди были оперативно эвакуированы и доставлены в ангар для медицинского осмотра.

Точное количество пассажиров и членов экипажа на борту самолета не уточняется. Авиакомпания Air Canada и аэропорт Галифакса пока не предоставили подробных комментариев относительно причин инцидента и состояния самолета.

Инцидент произошел всего через несколько часов после трагедии в Южной Корее, где Boeing 737 попытался совершить посадку без выпущенного шасси, что привело к взрыву и гибели почти всех находившихся на борту людей.

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