Саломе Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии

Саломе Зурабишвили приняла решение покинуть резиденцию президента Грузии - Дворец Орбелиани, заявив, что уносит с собой легитимность.

Параллельно с брифингом Зурабишвили в резиденции главы государства в здании парламента проходит инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили.

«Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами», - заявила она на брифинге перед собравшимися сторонниками.

По словам Зурабишвили, сегодня истек срок ультиматума, который она предъявила правящей партии «Грузинская мечта» и ее основателю, почетному председателю Бидзине Иванишвили о назначении даты новых парламентских выборов.

«Сюда никто не пришел и мне ответили угрозами и репрессиями», - сказала она.

Ровно неделю назад Зурабишвили выступила с ультиматумом в адрес правящей партии «Грузинская мечта» и Бидзины Иванишвили. На тот момент еще действующий президент Грузии дала «Грузинской мечте» неделю для назначения даты новых выборов.

Источник: Sputnik Грузия