Президент Ильхам Алиев принял участие в траурной церемонии в память о погибших членах экипажа самолета, потерпевшего крушение

29 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в проходящей в Международном аэропорту Гейдар Алиев церемонии прощания с членами экипажа, погибшими в результате крушения самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, выразили соболезнования членам их семей и близким.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.