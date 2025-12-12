 Новая привилегия для пользователей AZAL: теперь мили можно обменять на поездки Bolt | 1news.az | Новости
Новая привилегия для пользователей AZAL: теперь мили можно обменять на поездки Bolt

First News Media18:10 - Сегодня
В рамках нового соглашения, подписанного между Azerbaijan Airlines (AZAL) и Bolt Business, участники программы AZAL Miles смогут обменивать накопленные мили на поездки в сервисе Bolt и оформлять заказ со скидкой. Это предоставляет пользователям больше гибкости и дополнительных преимуществ в повседневной мобильности.

Генеральный менеджер Bolt Business Azerbaijan, Салман Бабазаде, отметил:

«Сотрудничество с AZAL имеет для нас стратегическое значение. Благодаря этому партнёрству мы предлагаем пользователям дополнительные преимущества — как в бизнес-поездках, так и в повседневной мобильности. Наша цель — сделать мобильность в Азербайджане более удобной, гибкой и доступной, и эта инициатива является важным шагом в этом направлении».

Отметим, что предложение доступно не только корпоративным клиентам Bolt Business, но и всем пользователям приложения Bolt.

Как воспользоваться:

● Откройте приложение AZAL Miles → Меню → Earn and Spend → Spend Miles → Bolt

● Выберите желаемую сумму купона и нажмите «Купить»

● Промокод Bolt будет отправлен на ваш e-mail

● Введите промокод в приложении Bolt в разделе Меню → «Акции» и используйте скидку при заказе поездки

Учитывая, что услугами AZAL Miles и Bolt активно пользуется азербайджанское бизнес-сообщество, эта новинка создаёт дополнительные удобства, экономию и мобильность для корпоративных клиентов. Процесс конвертации очень прост: пользователь обменивает мили на купон Bolt, вводит промокод и может воспользоваться скидкой на любую поездку.

Глава направления развития бизнеса Bolt Business в Азербайджане и руководитель проекта, Эмин Байрамлы, отметил:

«Обмен миль на поездки Bolt — это практичное решение, создающее реальную ценность как для бизнеса, так и для частных пользователей. Мы уверены, что эта новинка расширит доступ к удобным мобильным возможностям для широкой аудитории».

Краткая информация о Bolt Business

Bolt Business — это корпоративное решение для компаний и организаций. Сервис позволяет удобно управлять поездками сотрудников, логистическими потребностями и транспортными расходами через единую платформу. На сегодняшний день Bolt Business обслуживает широкий круг корпоративных клиентов в Азербайджане и вносит значительный вклад в оптимизацию деловой мобильности в стране.

На правах рекламы

