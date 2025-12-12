В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

С 13 декабря до 14 декабря на территории страны ожидается периодически дождливая погода, усиление северо-западного ветра - температура воздуха снизится на 5–7 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 декабря до полудня 14 декабря местами ожидаются периодические осадки.

В районах Азербайджана с вечера 13 декабря до полудня 14 декабря также прогнозируются периодические осадки. Местами они будут кратковременными, интенсивными, ливневого характера, в отдельных местах возможен переход дождя в снег.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых реках Лянкяран-Астаринского региона не исключается кратковременный селевой поток.