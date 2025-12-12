 Шахину Шихлинскому предъявлено окончательное обвинение, дело ведут и показания дают армяне | 1news.az | Новости
Общество

Шахину Шихлинскому предъявлено окончательное обвинение, дело ведут и показания дают армяне

First News Media15:53 - Сегодня
Шахину Шихлинскому предъявлено окончательное обвинение, дело ведут и показания дают армяне

Руководителю азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, гражданину России Шахину Шихлинскому, который в настоящее время находится под арестом, предъявлено окончательное обвинение, и дело передано в суд для рассмотрения.

Показания по уголовному делу в отношении Шахина Шихлинского получил старший следователь по особо важным делам Следственного комитета России, майор юстиции, этнический армянин А. С. Карапетян.

Примечательно, что показания против Шихлинского по инциденту, произошедшему 1 июля 2025 года, дал сотрудник МВД, также этнический армянин Карен Тутунджян.

«При ознакомлении с материалами следствия видно, что уголовное дело в отношении Шахина Шихлинского велось односторонне и предвзято, и в предъявленных ему обвинениях имеется достаточно противоречивых моментов», — сообщил источник в России.

Отметим, что в отношении Шахина Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье 318 (Применение насилия в отношении представителя власти), а также по статье о покушении на заказное убийство Уголовного кодекса России.

Напомним, что в июне этого года правоохранительные органы России провели операцию против азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции была применена сила, и в результате два азербайджанца, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались от полученных травм. Другие Сафаровы и несколько азербайджанцев были арестованы по решению суда. Им были предъявлены обвинения в преступлениях, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. В то же время, руководитель азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский был задержан 2 июля. Сотрудники правоохранительных органов в военной форме, в масках и без опознавательных знаков, преградили путь автомобилю, в котором находился Шихлинский, посреди улицы, с применением силы вытащили Шахина Шихлинского и его сына Мутвалы из машины, повалили на землю и надели наручники. Мутвалы Шихлинский был освобожден через 15 минут после задержания. Шахин Шихлинский был освобожден после нескольких часов допроса в Следственном управлении.

Позже правоохранительные органы возбудили в отношении Шихлинских уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти во время их задержания. В рамках известного уголовного дела 16 июля был задержан Мутвалы Шихлинский, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде ареста. Шахин Шихлинский был объявлен в розыск. 2 августа Шахин Шихлинский также был задержан в Москве и этапирован в Екатеринбург.

Источник: АПА

Шахину Шихлинскому предъявлено окончательное обвинение, дело ведут и показания дают армяне

