 Азербайджанский садовник выращивает новый вид цитрусовых – грушевидный лимон - ФОТО
Общество

Азербайджанский садовник выращивает новый вид цитрусовых – грушевидный лимон - ФОТО

First News Media18:00 - Сегодня
Опытный садовник, много лет занимающийся выращиванием цитрусовых в южном регионе Забиали Алиев выращивает различные виды цитрусовых, такие как мандарины, апельсины и лимоны. Однако среди выращиваемых им цитрусовых наиболее интересен грушевидный лимон. Этот вид лимона выделяется своей необычной формой и особыми вкусовыми характеристиками и в последние годы вызвал большой интерес в регионе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Забиали Алиев несколько лет назад привез из-за границы грушевидный лимон и посадил его. Получив урожай с первых деревьев, он увидел, насколько необычен и примечателен этот сорт.

«Он привезен из Африки. Когда я впервые увидел этот лимон, его необычная форма показалась мне странной. Он вытянутый, как груша — верхняя часть тоньше, а нижняя немного шире. Это меня заинтересовало, и я начал размножать его прививкой. Сначала я начал с одного-двух саженцев, а потом увидел, что урожай тоже хорошего качества. Поэтому я постепенно увеличил их количество», — говорит фермер Забиали.

По его словам, этот сорт также морозоустойчив.

