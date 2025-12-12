Еще 16 семьям, переселившимся в село Гасанриз Агдеринского района, вручены ключи от домов - ФОТО

Очередной группе переселенцев, прибывшей 12 декабря в село Гасанриз Агдеринского района, вручены ключи от домов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 16 семей - 74 бывших вынужденных переселенцев воссоединились с родным краем. В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, представители СМИ и другие лица.

Сначала память великого лидера Гейдара Алиева была почтена минутой молчания.

Выступивший на мероприятии заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Махмуд Эфендиев поздравил жителей, переселившихся в село, и пожелал им счастливой жизни на родной земле.

Переселившиеся в родной край жители Агдеринского района выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) предоставили жителям подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов, а в случае обнаружения таковых – сообщать в соответствующие органы. Бывшие вынужденные переселенцы испытали радость возвращения на родные земли спустя 33 года и заселились в своих домах.

Отметим, что в восстановленных индивидуальных жилых домах села Гасанриз созданы все условия для проживания бывших вынужденных переселенцев. Село обеспечено бесперебойным электроснабжением, природным газом, питьевой водой и высокоскоростной интернет-линией.