Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова с 30-летием признания постоянного нейтралитета Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 30-летия признания постоянного нейтралитета его страны.

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Принятие 12 декабря 1995 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о признании статуса постоянного нейтралитета Туркменистана при единогласной поддержке 185 стран стало знаменательным событием, вписанным золотыми буквами в историю Вашей страны. Ваша страна, проводящая политику нейтралитета, за прошедший период стремительно развивалась во всех сферах и добилась значительных успехов», - говорится в послании азербайджанского лидера.

Он отметил, что статус нейтралитета Туркменистана основывается на историческом наследии и традициях туркменского народа, который опирается на принципы миролюбия, диалога и взаимного уважения. Сегодня политика постоянного нейтралитета Туркменистана играет важную роль в укреплении мира и безопасности в регионе и на глобальном уровне, указал Ильхам Алиев.

«Мы всегда относимся с уважением к политике нейтралитета Вашей страны. Именно по этой причине Азербайджанская Республика стала соавтором соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о статусе нейтралитета Вашей страны и в 1995, и в 2015 годах.

Верю, что мы и впредь будем продолжать исходящие из воли наших братских народов совместные усилия по сохранению и укреплению добрых традиций азербайджано-туркменских межгосударственных отношений и по углублению нашего стратегического партнерства», - говорится в послании руководителя Азербайджана.