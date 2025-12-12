Названа причина ограничения въезда в зону парковки возле станции метро «Ичеришехер» - ФОТО

Стала известна причина ограничения въезда в зону парковки, расположенную напротив Академии государственного управления при Президенте - рядом со станцией метро "Ичеришехер" в Сабаильском районе города Баку.

Как сообщило ЗАО "Бакинский метрополитен" в ответ на запрос Oxu.Az, в настоящее время на станции "Ичеришехер" ведутся подготовительные работы к строительству разворотной камеры в рамках проекта по разделению линий Бакинского метрополитена, передает 1news.az.

«Информация о начале работ будет предоставлена общественности», - сообщили в ведомстве.