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Митингующие в Грузии переместились от президентского дворца к зданию парламента - ФОТО

First News Media12:40 - Сегодня
Митингующие в Грузии переместились от президентского дворца к зданию парламента - ФОТО

Демонстранты, которые с утра собрались у президентского дворца в Тбилиси, чтобы поддержать экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, переместились к зданию парламента.

Несколько тысяч человек полностью заняли площадь перед парламентом, а также перекрыли проспект Руставели.

Они в руках держат красные карточки, напоминая таким образом новому президенту Грузии Михаилу Кавелашвили о его футбольном прошлом. У парламента дежурят сотрудники полиции, обстановка спокойная.

В воскресенье в здании парламента состоялась инаугурация Кавелашвили. Параллельно Зурабишвили провела брифинг, после которого покинула президентский дворец и уехала в неизвестном направлении.

До этого она сообщила митингующим, что политическая борьба с правительством продолжится.

14 декабря в парламенте Грузии прошли выборы президента. Это были первые непрямые выборы главы республики. Голосовала коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента, членов верховных советов Аджарии и Абхазии и депутатов муниципальных органов власти. Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта», был единственным кандидатом, он набрал 224 голоса из 300 и стал шестым президентом республики.

Источник: ТАСС

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