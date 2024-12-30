Фархад Мамедов: Сирийское направление во внешней политике Азербайджана заиграло новыми тонами

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Сирийское направление во внешней политике Азербайджана заиграло новыми тонами. Замминистра иностранных дел совершил визит в Дамаск и провел переговоры с главой МИД переходного правительства, сегодня в Сирию отправлен конвой с гуманитарным грузом.

Новая ситуация в Сирии все еще формируется, и главным внешним бенефициаром выступает союзник Азербайджана - Турция. Официальный Баку всемерно поддерживает Турцию в ее стремлении институционализировать новую ситуацию в Сирии и помочь восстановить деятельность государственных институтов.

Другой внешний интересант в регионе - Израиль, также является стратегическим партнером Азербайджана.

По серьезному, в Сирии остаются две проблемы - это террористические группы PKK/YPG, поддерживаемые США, и присутствие Израиля на территории Сирии.

С курдскими террористическими группами идут переговоры посредством США, параллельно скапливаются войска всех групп, близких к временному правительству и Турции. Наряду с этим, в самой Турции идет очень интересный процесс диалога с Оджаланом, отбывающим пожизненный срок в тюрьме. Вчера Оджалана посетила делегация депутатов Парламента Турции, где он не исключил, что может обратиться к своим сторонникам сложить оружие.

То есть, так или иначе, Турция стремится максимально без жертв достичь ослабления угрозы со стороны террористических групп. От PKK/YPG уже открестились в Иракском Курдистане.

С Израилем по теме Сирии также придется договариваться самой Турции. Тема Ливана и Сектора Газа также станет предметом обсуждений Анкары и Тель-Авива. И все это должно будет происходить при участии США.

Интерес Азербайджана здесь как политический - меняется геополитический ландшафт соседнего региона, где основными акторами становятся союзник и стратегический партнер Баку, уменьшается влияние Ирана и России. Восточное Средиземноморье становится ближе к Азербайджану, и этим следует воспользоваться. Существует и экономический интерес в принятии участия в восстановлении Сирии по направлениям:

- освоение помощи Сирии, предоставляемой международными институтами и донорами;

- восстановление инфраструктуры в роли подрядчиков;

- инвестиции азербайджанских корпораций в стратегические объекты энергетической инфраструктуры и прибрежных регионов.

Главное, чтобы у Турции получилось стабилизировать ситуацию в Сирии и восстановить работу государственных институтов.