Экс-министр обороны Армении прокомментировал новость о своем задержании - ОБНОВЛЕНО
Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян прокомментировал новость о своем задержании.
Как передает АПА, Hayeli.am взяла у него короткое заявление.
А.Карапетян сообщил, что дал показания в Управлении полиции на основании документов, отправленных в Россию армянской стороной.
Источник: АПА
16:19
Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил собеседник в территориальном отделении полиции.
Ранее о задержании сообщил телеграм-канал 112.
Карапетян был задержан в центре Москвы 29 декабря.
РБК направил запрос в посольство Армении в России и обратился за комментарием в СКР.
Карапетяну 57 лет. С 2018 по 2021 год был советником армянского премьер-министра Никола Пашиняна. В апреле-июле 2021 года служил первым заместителем начальника Генштаба Армении, затем на две недели стал первым заместителем министра обороны, а 2 августа его назначили министром обороны. Карапетяна уволили спустя три месяца, 15 ноября пост министра получил Сурен Папикян.
Источник: РБК