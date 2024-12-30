Экс-министр обороны Армении прокомментировал новость о своем задержании - ОБНОВЛЕНО

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян прокомментировал новость о своем задержании.

Как передает АПА, Hayeli.am взяла у него короткое заявление.

А.Карапетян сообщил, что дал показания в Управлении полиции на основании документов, отправленных в Россию армянской стороной.

Источник: АПА

16:19

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил собеседник в территориальном отделении полиции.

Ранее о задержании сообщил телеграм-канал 112.

Карапетян был задержан в центре Москвы 29 декабря.

РБК направил запрос в посольство Армении в России и обратился за комментарием в СКР.

Карапетяну 57 лет. С 2018 по 2021 год был советником армянского премьер-министра Никола Пашиняна. В апреле-июле 2021 года служил первым заместителем начальника Генштаба Армении, затем на две недели стал первым заместителем министра обороны, а 2 августа его назначили министром обороны. Карапетяна уволили спустя три месяца, 15 ноября пост министра получил Сурен Папикян.

Источник: РБК