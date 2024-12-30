Швейцария стала председателем ОБСЕ на 2026 год

Швейцария избрана председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2026 год.

Об этом сообщил МИД Швейцарии на странице в соцсети Х.

«Швейцария была избрана председателем ОБСЕ на 2026 год. Мы благодарим государства-участники за оказанное доверие», — сказано в публикации.

Берн подтверждает, что перед лицом современных вызовов безопасности диалог и сотрудничество имеют решающее значение для создания устойчивых решений для общего будущего, добавили в ведомстве.

В 2025 году председателем ОБСЕ будет Финляндия.

Источник: Gazeta.Ru